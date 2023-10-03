Тен Хаг — о Рэшфорде: «Он способен забивать в каждой игре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Если Маркус будет усердно работать каждый день с правильной концентрацией, и если команда вокруг будет помогать ему двигаться, тогда он вернётся на свой уровень.

Рэшфорд - парень, который способен забивать в каждой игре», - приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.