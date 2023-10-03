Виллиан отреагировал на поражение от «Челси»

Бразильский вингер Виллиан, выступающий за «Фулхэм», высказался о домашнем поражении от «Челси» в матче седьмого тура Премьер-лиги. «Дачники» потерпели поражение со счетом 0:2.

«Команда должна учиться на своих ошибках, это очередная наша неудача в дерби. Исход матча был решен в стартовые 20 минут. После перерыва мы имели моменты, но не удалось их реализовать. Трудно на что-то рассчитывать, уступая в два мяча. Команде нужно извлечь урок и двигаться дальше», - передает слова бразильца Sky Sports.

После семи сыгранных туров «дачники» набрали восемь баллов и располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.