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Каррагер рассказал, что нужно сделать «Челси» для борьбы с «Манчестер Сити»

03 Октября 2023 • 09:22 Комментировать (1)

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался касательно нынешнего состава лондонского «Челси».

«Челси» страдает из-за травм, они очень редко могут выпустить на поле 11 лучших футболистов. Их оптимальный состав позволяет бороться за попадание в топ-4. Но для того, чтобы бороться с «Манчестер Сити», им нужно купить еще минимум четырех топ-игроков. Тогда у «Челси» будут шансы догнать «горожан», - приводит слова эксперта Sky Sports.

В последнем поединке «пенсионеры» отпраздновали гостевую победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0. После семи туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер
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CorwinSky
03 Октября 2023 в 11:11
"Челси страдает из-за травм"
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