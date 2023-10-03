Каррагер рассказал, что нужно сделать «Челси» для борьбы с «Манчестер Сити»

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался касательно нынешнего состава лондонского «Челси».

«Челси» страдает из-за травм, они очень редко могут выпустить на поле 11 лучших футболистов. Их оптимальный состав позволяет бороться за попадание в топ-4. Но для того, чтобы бороться с «Манчестер Сити», им нужно купить еще минимум четырех топ-игроков. Тогда у «Челси» будут шансы догнать «горожан», - приводит слова эксперта Sky Sports.

В последнем поединке «пенсионеры» отпраздновали гостевую победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0. После семи туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.