Реакция Почеттино на первый гол Мудрика за «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о дебютном голе украинского полузащитника Михаила Мудрика в Английской премьер-лиге. Вингер поразил ворота «Фулхэма» (2:0) в лондонском дерби.

«Рад, что наконец-то Михаил забил дебютный мяч. Нужно понимать, что молодым игрокам нужно время для полной адаптации. Нужно проявить терпение и довериться молодым талантам. Это большая работа, шаг за шагом. Даже когда команда играла неудачно, мы сохраняли позитивный настрой», - цитирует аргентинца пресс-служба клуба.

Мудрик присоединился к «Челси» в начале 2023 года. Его контракт с «синими» рассчитан до 2031 года.