Почеттино объяснил замену Мудрика

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил замену украинского полузащитника Михаила Мудрика во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Фулхэма». «Пенсионеры» выиграли со счетом 2:0, а украинец отметился дебютным голом в АПЛ.

«Я убрал Мудрика, потому что он ощутил боль в квадрицепсе. Ему было некомфортно продолжать встречу. Надеюсь, что серьезной проблемы нет, и он будет доступен в субботу», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба «синих».

Мудрик выступает за «пенсионеров» с января 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2031 года.