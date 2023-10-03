Почеттино прокомментировал победу «Челси» в дерби

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о победе над «Фулхэмом» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» выиграли со счетом 2:0 благодаря голами Мудрика и Брои.

«Команда полностью заслужила эту победу. Получили то, чего хотели. Я очень доволен, поскольку этот результат был очень нужен как игрокам, так и тренерскому штабу. Сейчас у нас в активе две победы менее чем за неделю. Важно было ощутить вкус победы», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После семи сыгранных туров лондонцы занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «Челси» будет противостоять «Бёрнли».