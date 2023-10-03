«Челси» одержал 150 побед в лондонских дерби

В рамках седьмого тура Английской премьер-лиги состоялся поединок между «Фулхэмом» и «Челси». Встреча завершилась гостевой победой «синих» со счетом 2:0. Голами отметились Мудрик и Броя.

Стоит отметить, что этот успех стал юбилейным для «пенсионеров» в лондонских дерби. Подопечные Маурисио Почеттино одержали 150-ю победу. Лидером по этому показателю является «Арсенал», в активе которого 151 «виктория».

По итогам семи туров Премьер-лиги «Челси» набрал восемь баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем поединке команда Почеттино встретится с «Бёрнли».