Лэмпард: «Я хотел купить Мудрика»

Известный британский специалист Фрэнк Лэмпард поведал о том, что хотел подписать украинского полузащитника Михаила Мудрика, когда занимал пост рулевого «Эвертона».

«Я видел много роликов с участием этого игрока. Когда тренировал «Эвертон», хотел пригласить его. Но сделка не состоялась, а затем его купил лондонский «Челси», - передает слова тренера журналист Бен Гроундс в своих социальных сетях.

Напомним, что Мудрик перебрался в стан «пенсионеров» в январское трансферное окно. За его переход руководство «пенсионеров» заплатило 70 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусные выплаты в размере 30 миллионов.