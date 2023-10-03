Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл отреагировал на недовольство «Ливерпуля» судейством в матче седьмого тура Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма».

«Клопп хорошо справился с ситуацией после матча. Большая часть болельщиков с пониманием отнеслась к тому, что произошло. Но заявление «Ливерпуля» - ошибка. Разговоры о спортивной честности звучат размыто и агрессивно. Нужно было просто принести извинения, этого было бы достаточно», - оставил сообщение Невилл в социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась поражением «Ливерпуля» со счетом 1:2. «Красные» заканчивали матч вдевятером.