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Дебютный гол Мудрика принёс «Челси» долгожданную победу

02 Октября 2023 • 23:57 Комментировать
Фулхэм
0:2
Челси
окончен

«Челси» наконец-то сумел забить и победить. При этом счёт в матче с «Фулхэмом» открыл Михаил Мудрик, для которого это был первый гол в составе «синих». Тут же забил и Броя, а «дачники» так толком ничего за матч и не создали.

Протокол игры  
Фулхэм0:2Челси
  18'Мудрик Михаил (0:1)
  19'Броя Армандо (0:2)
Лено БерндКастань ТимотиДиоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон 65' (Кэрни Том ( 65') Пальинья ЖоауПерейра Андреас  58' 75' (Лукич Саша ( 75') Уилсон Гарри 54' (Айуоби Алекс ( 54') Хименес Рауль 53' (Винисиус Карлос ( 53') Виллиан Боргес
Запасные: Родак МарекУгелумба КэлвинБалло-Туре ФодеРодриго МунисРид Бобби
Санчес Роберт  87'Кукурелья Марк  34'Дисаси АксельСилва ТьягоКолвилл ЛевиГаллахер КонорКайседо Мойсес 90' (Мадуэке Нони ( 90') Фернандес Энцо 90' (Матос Алекс ( 90') Палмер Коул  55' 78' (Угочукву Лесли ( 78') Броя Армандо 65' (Стерлинг Рахим ( 65'  68') Мудрик Михаил 46' (Матсен Ян ( 46')
Запасные: Дейвид де СоузаБрукинг ДжошГилкрист АлфиПетрович Джордже
02 октября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

В понедельник состоялось одно из многочисленных лондонских дерби. «Челси», который никак не может набрать форму, отправился в гости к «Фулхэму». «Дачники» перед этим матчем опережали «синих» на три очка.

Уже в дебюте матча «синие» могли прервать свою трехматчевую безголевую серию в Премьер-лиге. Броя сыграл в «стенку» с партнером, ворвался в штрафную, ушёл от Лено, но пробил выше цели. «Синие» в принципе завладели преимуществом в начале матча, но до поры до времени гости моментов не создавали.

Однако в итоге «Челси» не просто забил, а сделал это два раза подряд. Сначала после атаки левым флангом Колвилл забросил мяч в штрафную, где Мудрик опередил соперника и впервые отличился в составе «Челси». Буквально тут же Палмер перехватил футбольный снаряд на чужой половине поля и сделал пас на Брою, который низом покатил мимо Лено. Кстати, для форварда это был первый матч в стартовом составе за 11 месяцнв.

После этого «Фулхэм» постарался прибавить в активности, но каких-то острых подходов к воротам соперника не совершал. «Челси» тоже действовал не слишком остро, хотя всё же чуть интереснее соперника. После проникающей передачи от Палмера на удар решился Фернандес, но получилось выше цели. За пять минут до перерыва уже сам Палмер пытался забросить мяч за шиворот Лено, но вновь получилось над перекладиной. Правда, в ответ «дачники» едва не забили. После углового Хименес в воздухе опередил Фернандеса, но пробил чуть неточно. На перерыв «Челси» так и ушёл с уверенным преимуществом в счёте.

Начало второго тайма прошло в спокойном темпе. Команды обменивались подходами к воротам друг друга, но долго ничего не создавали. Лишь по истечении часа игры после прострела справа метров с пятнадцати бил Матсен, но попал в штангу. На добивании первым оказался Фернандес, но его удар в упор пришёлся в Лено.

У «дачников» игра в атаке не клеилась, время шло, а хозяева ничего у ворот соперника придумать не могли. Лишь минут за пятнадцать до конца Кэрни получил мяч на левом краю штрафной от Виллиана и сделал передачу на Лукича, который с линии вратарской не сумел переиграть Санчеса. Однако это был лишь всплеск. В целом же «Челси» контролировал ход поединка. При этом «синие» даже потягивали время, так Санчес даже получил понятную в подобной ситуации жёлтую карточку. Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино наконец-то победили

На следующей неделе «Фулхэм» вновь сыграет дома, на этот раз к «дачникам» приедет «Шеффилд Юнайтед». «Челси» же опять отправится на выезд, соперником «синих» станет «Бёрнли».

Роман Андреев

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