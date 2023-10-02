Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может оформить возвращение в дортмундскую «Боруссию» уже в грядущем январе. Об этом в своих соцсетях пишет журналист Флориан Плеттенберг.

«Его покупка обойдётся слишком дорого, но есть вариант аренды. Сейчас он находится в постоянном контакте с Терзичем, и вопрос относительно «Боруссии» остаётся в силе», - говорит Плеттенберг.

Напомним, что Санчо в сентябре поконфликтовал с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Его будущее в стане «красных дьяволов» до сих пор остаётся туманным.

Недавно сообщалось, что будущим клубом англичанина может стать «Барселона».