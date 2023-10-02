Мудрик – первый за 15 лет украинец, забивший за «Челси»

Дорогостоящий вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в понедельник вечером, наконец, забил – это случилось в выездном матче против земляков из «Фулхэма». Он открыл счёт в первом тайме.

Как сообщает Opta Sports, Мудрику удалось стать первым украинцем за 15 лет, который забивал за «синих». Последним таким игроком из Украины до Мудрика был экс-форвард «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко – он забивал за лондонцев в 2008 году.

Отметим, что гол пришёлся на 22-й удар Мудрика будучи игроком «Челси».

Следить за событиями второго тайма игры «дачников» и «синих» можно в текстовой трансляции на LiveResult.ru.