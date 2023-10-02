​Звезда «Манчестер Сити» скончалась в возрасте 79 лет

Печальная новость из Англии - в возрасте 79 лет скончался Фрэнсис Ли, бывший нападающий таких клубов, как «Болтон», «Дерби Каунти» и «Манчестер Сити». Он активно поучаствовал в успехах «горожан» в конце 60-х годов, когда команда во второй раз в своей истории выиграла чемпионский титул, а затем и Кубок Англии вкупе с Кубком обладателей Кубков в 1970 году.

Ли забил впечатляющие 148 голов в 330 матчах за «Манчестер Сити». Успешно выступал и за сборную Англии - десять голов в двадцати шести матчах.

О смерти Ли стало известно из пресс-релиза «Манчестер Сити», в нем уточнялось, что причиной стал рак.