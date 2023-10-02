Форвард «Челси» Броя забил первый гол после разрыва «крестов»

Форвард лондонского «Челси» сегодня вечером оформил первый гол в 2023 календарном году – он поразил ворота «Фулхэма» в выездном матче в рамках седьмого тура АПЛ.

Этот гол стал для 22-летнего албанца первым в 2023 календарном году в третьем выходе на поле. В последний раз он играл за «синих» ещё в декабре 2022 года в товарищеском матче с «Астон Виллой», в котором и получил травму крестообразных связок колена.

За событиями матча «Фулхэма» и «Челси» в формате текстовой трансляции можно следить на портале LiveResult.ru. Помимо албанца гол в составе «аристократов» оформил Михаил Мудрик.