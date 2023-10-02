Мудрик впервые отличился за «Челси»

Сейчас проходит матч седьмого тура Английской премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Челси».

На 18-й минуте встречи гостей вывел вперёд нападающий Михаил Мудрик, который воспользовался точной передачей Леви Колвилла.

Для 22-летнего украинца этот гол стал дебютным в составе столичного клуба, для этого ему понадобилось провести 24 матча.

Напомним, что Мудрик пополнил ряды «Челси» в январе этого года, перейдя из «Шахтёра» за 70+30 миллионов евро, подписав долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2031 года.

Прямая текстовая трансляция лондонского дерби находится на сайте Liveresult.ru.