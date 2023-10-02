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Мудрик, Фернандес и Кайседо – в основе «Челси» на игру с «Фулхэмом»

02 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
Фулхэм
0:2
Челси
1 3.70 X 3.40 2 2.15
перерыв

Лондонские «Фулхэм» и «Челси» представили составы на очный поединок в рамках седьмого тура АПЛ. До старта матча остаётся менее часа.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Рим, Диоп, Робинсон, Перейра, Пальинья, Рид, Виллиан, Хименес, Уилсон;

«Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Палмер, Броя.

Текстовую трансляцию игры лондонских команд проведёт портал LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, время московское. 

Напомним, что «дачники» в данный момент идут на 11-м месте турнирной таблицы, «синие» немного ниже - на 15-м.

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Челси Фулхэм
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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