Мудрик, Фернандес и Кайседо – в основе «Челси» на игру с «Фулхэмом»

Лондонские «Фулхэм» и «Челси» представили составы на очный поединок в рамках седьмого тура АПЛ. До старта матча остаётся менее часа.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Рим, Диоп, Робинсон, Перейра, Пальинья, Рид, Виллиан, Хименес, Уилсон;

«Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Палмер, Броя.

Текстовую трансляцию игры лондонских команд проведёт портал LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, время московское.

Напомним, что «дачники» в данный момент идут на 11-м месте турнирной таблицы, «синие» немного ниже - на 15-м.