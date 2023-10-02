Артета: Сака дал пробить пенальти Хаверцу? Это был красивый жест

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о голе полузащитника команды Кая Хаверца в ворота «Борнмута» (4:0).

Напомним, немецкий хавбек забил с пенальти в игре седьмого тура Английской премьер-лиги. Этот мяч стал для него дебютным за «Арсенал».

«Знал ли я, что Хаверц будет бить пенальти? В это все прелесть момента. Игроки сами берут инициативу на себя. Я их не спрашиваю об этом. Я думал, что Сака исполнит удар, а он отдал Каю. Это был красивый жест», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

24-летний Хаверц пополнил состав «Арсенала» прошлым летом, перебравшись из «Челси». В составе новой команды футболист провел уже десять матчей и забил один гол.