​«Тоттенхэм» может подписать защитника за 30 млн евро

«Тоттенхэм» рассчитывает усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, лондонский клуб нацелился на Виктора Нельссона из «Галатасарая». По данным источника, «шпоры» даже готовы активировать опцию выкупа 24-летнего датчанина за 30 миллионов евро.

За «Галатасарай» Нельссон выступает с лета 2021 года. С тех пор защитник провёл 91 официальный матч, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Нельссона в 19 миллионов евро.