​«Тоттенхэм» ищет расистов, оскорбивших игрока

В субботу «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. После игры защитник лондонской команды Дестини Удоги столкнулся с расизмом в социальных сетях. «Шпоры» сделали заявление на этот счёт.

«Мы возмущены расистскими сообщениями в адрес Удоги в социальных сетях после субботней игры против «Ливерпуля». Будем взаимодействовать с АПЛ и по возможности принимать меры против любого человека, которого сможем идентифицировать», - говорится в сообщении «Тоттенхэма».

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт 7 октября – против «Лутон Таун» в Премьер-лиге. На текущий момент команда Анге Постекоглу занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.