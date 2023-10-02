​Почеттино верит в Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино верит в украинского вингера Михаила Мудрика, за которого зимой клуб заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро. С тех пор украинец не забил ни одного гола.

«Мудрик старается. Он пытается понимать, что значит играть в нашей команде, и он наверняка будет прогрессировать. Мы очень рады, ведь он становится лучше», - сказал Почеттино журналистам.

В понедельник «Челси» проведёт гостевой матч против «Фулхэма» в чемпионате Англии. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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