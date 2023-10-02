Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Антони может сыграть с «Галатасараем»

02 Октября 2023 • 15:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Галатасарай
1 1.45 X 4.90 2 7.10
03.10 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал исключать участие вингера Антони в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Антони может сыграть с «Галатасараем». Мы рассматриваем эту возможность. Пока проблема в том, что он участвовал лишь в одной командной тренировке. Мы примем решение после сегодняшних групповых занятий», – дал понять тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Антони ранее был отстранён «Манчестер Юнайтед». Игрока обвиняли в насилии по отношению к своей девушке. На днях бразилец приступил к тренировкам в общей группе. Год назад Антони обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 95 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ГАЛАТАСАРАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.10.23 в 22:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
3.20 3.60 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
15:43 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» ищет расистов, оскорбивших игрока
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино верит в Мудрика
15:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Антони может сыграть с «Галатасараем»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы не можем добыть хорошие результаты, это очень расстраивает» 1
14:31 · Англия. Премьер-лига
Варан: «У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса для победы в Лиге чемпионов» 1
14:29 · Англия. Премьер-лига
Джака: «В «Байере» нет хаоса, в «Арсенале» было другое давление»
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом хотел подписать Рабио, но затем передумал и купил Маунта
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерял Гакпо
13:25 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может сменить «Арсенал» на клуб Ла Лиги слухи
13:02 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер может получить дисквалификацию за слова о том, что у «Тоттенхэма» был 12-й игрок
12:55 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ готов купить Осимхена в январе
12:46 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может уйти из «Арсенала» в испанский суперклуб 1 слухи
12:25 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа получил новое предложение о продолжении карьеры слухи
11:09 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал причину, почему «Ливерпуль» не выиграет АПЛ
11:08 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо интересен топ-клубам АПЛ
Все новости
Рекомендуем