Тен Хаг: «Антони может сыграть с «Галатасараем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал исключать участие вингера Антони в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Антони может сыграть с «Галатасараем». Мы рассматриваем эту возможность. Пока проблема в том, что он участвовал лишь в одной командной тренировке. Мы примем решение после сегодняшних групповых занятий», – дал понять тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Антони ранее был отстранён «Манчестер Юнайтед». Игрока обвиняли в насилии по отношению к своей девушке. На днях бразилец приступил к тренировкам в общей группе. Год назад Антони обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 95 миллионов евро.