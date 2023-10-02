Тен Хаг: «Мы не можем добыть хорошие результаты, это очень расстраивает»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован плохим стартом сезона. Напомним, к началу октября манкунианцы уже успели потерпеть 5 поражений во всех турнирах, 4 из которых случились в первых 7 турах Английской премьер-лиги.

«Всё зависит от результатов. Мы пока не можем их добывать, что очень расстраивает. Фанаты установили высокие стандарты, но так и должно быть. Не думаю, что команда не прогрессирует. Мы движемся вперёд, но мы должны кое-что добавить. Сложно, когда у тебя нет в строю здорового левого защитника», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Завтра «Манчестер Юнайтед» встретится с «Галатасараем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.