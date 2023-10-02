Варан: «У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса для победы в Лиге чемпионов»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан считает, что у его команды достаточно класса для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Напомним, в первом туре группового этапа команда Эрика тен Хага проиграла мюнхенской «Баварии». В квартете с манкунианцами также выступают такие клубы, как «Галатасарай» и «Копенгаген».

«У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса для победы в Лиге чемпионов. У нас хороший состав, но нам нужно улучшить множество вещей. Турнир зависит от мелких деталей. Нам нужно быть эффективными, если мы хотим его выиграть», – сказал Варан на пресс-конференции.