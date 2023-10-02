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Джака: «В «Байере» нет хаоса, в «Арсенале» было другое давление»

02 Октября 2023 • 14:29 Комментировать
Байер Л
...
Кёльн
08.10 16:30

Полузащитник «Байера» Гранит Джака, ранее выступавший за «Арсенал», поделился впечатлениями от игры за немецкий клуб.

Швейцарский футболист отметил, что на игроков леверкузенской команды не оказывается такого большого давления, как на футболистов, представляющих «канониров».

«Здесь нет хаоса, так как другие клубы в центре внимания. В «Арсенале» было другое давление. Но у нас большие амбиции, поскольку у команды огромный потенциал», — цитирует Джаку журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 31-летний Джака провёл за «Байер» восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Байер
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