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«Манчестер Юнайтед» летом хотел подписать Рабио, но затем передумал и купил Маунта

02 Октября 2023 • 13:57 Комментировать
Фулхэм
...
Шеффилд Юнайтед
07.10 17:00

«Манчестер Юнайтед» минувшим летом изначально был нацелен на полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабио и хотел подписать француза на правах свободного агента. Манкунианцы в итоге передумали приглашать Адриена и вместо этого подписали Мэйсона Маунта из лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Рабио в итоге продлил контракт с «Ювентусом» на один год. За Маунта «Манчестер Юнайтед» заплатил 65 миллионов евро. Игрок на старте сезона получил небольшую травму, но уже успел вернуться в строй.

«Манчестер Юнайтед» успел потерпеть уже четыре поражения на старте сезона в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Мэйсон Маунт
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