«Манчестер Юнайтед» летом хотел подписать Рабио, но затем передумал и купил Маунта

«Манчестер Юнайтед» минувшим летом изначально был нацелен на полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабио и хотел подписать француза на правах свободного агента. Манкунианцы в итоге передумали приглашать Адриена и вместо этого подписали Мэйсона Маунта из лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Рабио в итоге продлил контракт с «Ювентусом» на один год. За Маунта «Манчестер Юнайтед» заплатил 65 миллионов евро. Игрок на старте сезона получил небольшую травму, но уже успел вернуться в строй.

«Манчестер Юнайтед» успел потерпеть уже четыре поражения на старте сезона в АПЛ.