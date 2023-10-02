«Ливерпуль» потерял Гакпо

Нападающий Коди Гакпо получил травму в субботнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (поражение мерсисайдцев 1:2). Как сообщает Eindhovens Dagblad, 24-летний футболист выбыл на несколько недель. Ожидается, что Гакпо не поможет сборной Нидерландов в октябрьских матчах.

В сезоне 2023/2024 Коди Гакпо провёл восемь матчей. В них нидерландский футболист записал на свой счёт три гола.

До октябрьской паузы на матчи сборных «Ливерпуль» сыграет против бельгийского «Униона» (5 октября) в Лиге Европы и «Брайтона» (8 октября) в Премьер-лиге. Ясно, что Юрген Клопп в этих играх на Гакпо не рассчитывает.