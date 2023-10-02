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Жоржиньо может сменить «Арсенал» на клуб Ла Лиги слухи

02 Октября 2023 • 13:25 Комментировать

Хавбек «Бетиса» Гидо Родригес находится на радаре европейских грандов. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года, и «Бетису» будет выгоднее продать игрока зимой, чтобы не потерять спустя полгода бесплатно.

Как сообщает TofoFichajes, на замену Родригесу «Бетис» может подписать Жоржиньо из «Арсенала». Контракт итальянца рассчитан до конца сезона 2023/2024, правда, у лондонцев есть возможность продлить трудовое соглашение ещё на год.

В нынешнем сезоне Жоржиньо поучаствовал в семи матчах «Арсенала». Результативными действиями полузащитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Жоржиньо Гидо Родригес трансферы футбола - зима 2024
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