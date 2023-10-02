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Макаллистер может получить дисквалификацию за слова о том, что у «Тоттенхэма» был 12-й игрок

02 Октября 2023 • 13:02 Комментировать
Лутон Таун
...
Тоттенхэм
07.10 14:30

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер может получить дисквалификацию на несколько матчей. По информации от Sky Sports, аргентинца могут наказать за слова, сказанные после матча последнего тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма».

Дело в том, что Макаллистер был недоволен судейством матча, который закончился победой «Тоттенхэма» 2:1. «Ливерпуль» в той игре получил две красные карточки, а также лишился гола, который ошибочно отменили. После поединка Макаллистер сказал, что «Тоттенхэму» помог 12-й игрок, намекая на арбитра встречи.

Пока неизвестно, насколько длительная дисквалификация светит аргентинцу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Алексис Макаллистер
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