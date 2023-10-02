Топ-клуб АПЛ готов купить Осимхена в январе

Центральный нападающий Виктор Осимхен, который конфликтует со своим нынешним клубом, может сменить команду в январе. Об этом информируют журналисты Guardian.

Как известно источнику, в подписании нигерийского голеадора заинтересован лондонский «Челси». Владельцы «пенсионеров» хотят усилить атакующую линию Осимхеном в январское трансферное окно.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны он забил пять мячей в семи играх.

Трансферная стоимость Виктора оценивается в 120 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2025 года.

Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с «Наполи»