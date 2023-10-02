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Хаверц может уйти из «Арсенала» в испанский суперклуб слухи

02 Октября 2023 • 12:46 Комментировать (1)

Немецкий нападающий Кай Хаверц, которого летом подписал лондонский «Арсенал», находится в сфере интересов испанского топ-клуба, об этом рапортует Todofichajes.

Источник рапортует, что в подписании футболиста заинтересована каталонская «Барселона». В стане «сине-гранатовых» считают, что Хаверц сможет усилить атакующий потенциал команды.

Кай перешел в «Арсенал» из «Челси» минувшим летом. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Трудовое соглашение форварда с «канонирами» рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 24-летний немец провел семь матчей и отметился одним забитым мячом.

Артета высказался о Хаверце

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LMI
02 Октября 2023 в 13:11
Чушь конечно, но если вдруг, то счастливого пути
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