Испанский вратарь Давид де Хеа, который является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед», продолжает рассматривать различные варианты продолжения карьеры.

По сведениям журналистов Todofichajes, в услугах звездного голкипера заинтересованы сразу несколько представителей турецкой Суперлиги. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Давида был вариант продолжения карьеры в «Аль-Насре», однако игрок отказался от такого варианта.

За «Манчестер Юнайтед» 32-летний испанец выступал с 2011 по 2023 год.

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