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Гари Невилл назвал причину, почему «Ливерпуль» не выиграет АПЛ

02 Октября 2023 • 11:09 Комментировать

Экс-игрок «МЮ», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о шансах «Ливерпуля» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» способен сражаться, команды Клоппа всегда это умели. Но я сомневаюсь, что они поборются за титул. У команды нет настоящего опорника, в этом их основная проблема. Из-за этого будет возникать трудности», - приводит слова аналитика Liverpool Echo.

В последнем матче «Ливерпуль» потерпел гостевое поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 1:2. После семи туров чемпионата Англии мерсисайдский гранд располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Невилл
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