Хаби Алонсо интересен топ-клубам АПЛ

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо помимо мадридского «Реала» интересен и другим топ-клубам. По информации от Diario AS, испанский специалист находится на радаре у команд из Английской премьер-лиги, имена которых пока не раскрываются.

Напомним, ранее Алонсо назывался главным фаворитом на пост главного тренера «Реала» после ухода Карло Анчелотти. Напомним, итальянский специалист уйдёт в конце сезона на правах свободного агента и возглавит сборную Бразилии.

«Байер» Алонсо в данный момент идёт на первом месте в немецкой Бундеслиге, набрав 16 очков в первых 6 турах.