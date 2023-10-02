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«Реал» нацелился на двух звёзд «Ньюкасла»

02 Октября 2023 • 10:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
07.10 17:15
Мадридский «Реал» положил глаз на двух футболистов английского «Ньюкасла». По информации от Daily Mirror, речь идёт о нападающем Александре Исаке и полузащитнике Бруно Гимараэсе, который недавно продлил свой контракт.
Источник сообщает, что «королевский клуб» уже отправил своих скаутов на ближайший матч «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. Сотрудники «Реала» хотят посмотреть на Исака и Гимараэсе в поединке против «ПСЖ».
Напомним, Исак ранее выступал в испанской Ла Лиге в составе «Реал Сосьедада». На счету шведа четыре гола в шести поединках Английской премьер-лиги. Гимараэс отметился голом и результативной передачей в 7 матчах.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Александр Исак Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024
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