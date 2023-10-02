«Реал» нацелился на двух звёзд «Ньюкасла»

Мадридский «Реал» положил глаз на двух футболистов английского «Ньюкасла». По информации от Daily Mirror, речь идёт о нападающем Александре Исаке и полузащитнике Бруно Гимараэсе, который недавно продлил свой контракт.

Источник сообщает, что «королевский клуб» уже отправил своих скаутов на ближайший матч «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. Сотрудники «Реала» хотят посмотреть на Исака и Гимараэсе в поединке против «ПСЖ».

Напомним, Исак ранее выступал в испанской Ла Лиге в составе «Реал Сосьедада». На счету шведа четыре гола в шести поединках Английской премьер-лиги. Гимараэс отметился голом и результативной передачей в 7 матчах.