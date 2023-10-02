Хаби Алонсо, Де Дзерби или кто-то ещё: Кто сменит Анчелотти в «Реале»

Мадридский «Реал» начинает искать нового главного тренера, так как летом команду покинет Карло Анчелотти. В числе кандидатов называют Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» призывает не спешить верить этим слухам.

«Реал» готовится к новой жизни

Этот сезон станет для Карло Анчелотти последним в «Реале». Во всяком случае всё идёт именно к этому. Итальянец летом возглавит сборную Бразилии, чтобы побороться за победу на чемпионате мира. «Сливочные» же готовятся к новой жизни. Дело даже не только в уходе Анчелотти.

Многие ждут следующим летом переезда в Мадрид Килиана Мбаппе. Француз пока не продлевает контракт с «ПСЖ», а многие СМИ сообщают, что сам он намерен перебраться в «Реал». Как ни крути, но приход такой суперзвезды изменит облик команды. Ещё придёт Эндрик, на которого возлагают большие надежды. При этом, видимо, Лука Модрич и Тони Кроос всё же покинут «Сантьяго Бернабеу». Так или иначе, но изменения могут быть тектоническими.

Хаби Алонсо или Роберто Де Дзерби?

По данным СМИ, именно этих двух специалистов считают главными претендентами на место тренера «Реала». Однако обе кандидатуры пока вызывают ряд вопросов. Во-первых, ни тот, ни другой не работали в больших клубах со звёздами такой величины. Понятное дело, что всё случается впервые, и невозможно получить подобный опыт, не получив приглашения. И всё же поручить перестройку команды тренеру, который ещё не добивался солидных успехов, – слишком рискованно.

У Де Дзерби уже довольно большой опыт, что играет в его пользу. Хаби Алонсо же – «свой» для «Реала», что тоже немаловажно. Однако кажется слишком преждевременным осенью прочить любого из них на пост наставника «Реала». На фоне слухов о «Реале» Де Дзерби с «Брайтоном» проиграл АЕКу в Лиге Европы, выбыл из Кубка лиги от «мёртвого» «Челси» и получил 1:6 от «Астон Виллы». Так что ещё вопрос, как итальянец будет работать дальше по ходу сезона. У Хаби Алонсо пока всё получается, «Байер» идёт первым в Бундеслиге, но ещё прошло слишком мало времени для далеко идущих выводов.

«Реал» вряд ли будет спешить с выбором

Если с уровнем Де Дзерби всё примерно понятно, то вот за Хаби Алонсо ещё стоит последить на дистанции. Слишком много было случаев, когда тренер хорошо начинал, а потом всё рушилось. Надо посмотреть, где «Байер» будет хотя бы к зиме. Однако в целом кандидатура баска выглядит более предпочтительной. Всё же харизма Хаби Алонсо, его опыт в «Реале» могут перевесить некий «деревенский» образ Де Дзерби.

И всё же вряд ли выбор «Реала» ограничивается этими двумя кандидатурами. Не надо забывать о Юлиане Нагельсманне, который возглавил сборную Германии лишь до окончания Евро, так что летом он вполне может вернуться к клубной работе. Да и возможность переманить Микеля Артету из «Арсенала» не стоит сбрасывать со счетов. Он, в отличие от того же Хаби Алонсо, уже стабильно показывает класс как тренер. В любом случае у «Реала» выбор будет большой, поэтому спешить смысла точно нет.

Роман Андреев