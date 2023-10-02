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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля»

02 Октября 2023 • 09:30 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал об основной проблеме команды в настоящий момент.

«Коди Гакпо сейчас хромает с бандажом на ноге. Если честно, то это главная проблема команды в настоящий момент. Мы лишились двух футболистов из-за повреждений, а третьего из-за травмы. Все очень плохо.

Гакпо отметился голом в игре с «Тоттенхэмом», но затем почувствовал дискомфорт. Он травмировался из-за нарушения перед этим», - передает слова немецкого тренера The Athletic.

После семи туров Английской премьер-лиги мерсисайдский коллектив набрал 16 баллов и находится на четвертой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Коди Гакпо
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