Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал об основной проблеме команды в настоящий момент.

«Коди Гакпо сейчас хромает с бандажом на ноге. Если честно, то это главная проблема команды в настоящий момент. Мы лишились двух футболистов из-за повреждений, а третьего из-за травмы. Все очень плохо.

Гакпо отметился голом в игре с «Тоттенхэмом», но затем почувствовал дискомфорт. Он травмировался из-за нарушения перед этим», - передает слова немецкого тренера The Athletic.

После семи туров Английской премьер-лиги мерсисайдский коллектив набрал 16 баллов и находится на четвертой позиции в турнирной таблице.