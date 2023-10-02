«Ливерпуль» согласовал новый контракт со звездой команды

Боссы «Ливерпуля» провели успешные переговоры с фланговым защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом. По сведениям журналистов Football Insider, стороны договорились о подписании нового контракта.

Как стало известно журналистам, Александер-Арнольд вскоре подпишет с мерсисайдцами долгосрочный трудовой договор, по условиям которого будет зарабатывать 230 тысяч евро в неделю.

Срок действующего контракта Трента с «Ливерпулем» истекает в конце июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ защитник провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.