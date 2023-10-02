«Арсенал» хочет купить очередного игрока «Манчестер Сити»

Опорный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может перебраться в стан другого представителя Премьер-лиги, об этом информируют журналисты Fichajes.

Согласно данным источника, в услугах 27-летнего хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Боссы «канониров» хотят подписать игрока в зимнее трансферное окно, чтобы укрепить среднюю линию команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Филлипс принял участие в трех поединках, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с «горожанами» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.