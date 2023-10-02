«Ньюкасл» нашёл усиление в клубе АПЛ

Защитник Йоахим Андерсен, правами на которого владеет лондонский «Кристал Пэлас», имеет вариант продолжения карьеры в другом английском клубе. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно сведениям источника, в подписании 27-летнего датского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Руководство «чёрно-белых» планирует подписать Андерсена в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Йоахим провел семь поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Трудовой договор датчанина со «стекольщиками» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.