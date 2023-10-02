Гвардиола отреагировал на два подряд поражения «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался касательно двух подряд поражений своей команды. «Горожане» уступили в Кубке лиги «Ньюкаслу» (0:1) и в Премьер-лиге «Вулверхэмптону» (1:2).

«Иногда такое случается – «Манчестер Сити» проигрывает матчи по ходу сезона. Я бы сказал, что мы допускаем осечки не так часто, но этого не миновать. Мы оправимся от этого и проанализируем свои неудачи», - передает слова тренера Beanyman Sports.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 18 баллов. В следующем туре АПЛ подопечные Гвардиолы встретятся с лондонским «Арсеналом».