Маунт: «Манчестер Юнайтед» должен стать сильнее»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился мыслями на тему проблем команды.

«Красные дьяволы» потерпели четыре поражения в семи стартовых матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. На данный момент коллектив Эрика тен Хага занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Нам нужно оценить ситуацию и посмотреть, в каких аспектах мы должны прибавить. Мы хотим побеждать, поэтому обязаны стать сильнее. Наша задача – преуспеть во всех турнирах, в которых мы участвуем», – цитирует Mirror Маунта, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из лондонского «Челси».