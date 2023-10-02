Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт: «Манчестер Юнайтед» должен стать сильнее»

02 Октября 2023 • 03:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
07.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился мыслями на тему проблем команды.

«Красные дьяволы» потерпели четыре поражения в семи стартовых матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. На данный момент коллектив Эрика тен Хага занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Нам нужно оценить ситуацию и посмотреть, в каких аспектах мы должны прибавить. Мы хотим побеждать, поэтому обязаны стать сильнее. Наша задача – преуспеть во всех турнирах, в которых мы участвуем», – цитирует Mirror Маунта, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из лондонского «Челси».

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.10.23 в 22:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
3.20 3.60 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
03:15 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Манчестер Юнайтед» должен стать сильнее»
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет продать Фати следующим летом слухи
01:59 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Мне придётся биться за место в основе сборной Франции»
01:18 · Англия. Премьер-лига
Доку: «Не думаю, что бег на 100 метров – моя сильная сторона»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как «Манчестер Сити» отреагировал на поражение от «Вулверхэмптона»
01 Октября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Директор «Аталанты»: «Мы довольны продажей Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, почему не поддерживает идею с камерами в раздевалках команд
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на игрока «Атлетико»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинесу предстоит операция – игрок пропустит несколько месяцев
18:05 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» в меньшинстве не проиграл «Брентфорду»
17:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не планирует увольнять Почеттино
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Холанн обратился к фанатам после поражения «Манчестер Сити» 2
16:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» должны оштрафовать, несмотря на грубую ошибку судьи
16:46 · Англия. Премьер-лига
​Мёрфи: «Даже потерпев поражение, «Ливерпуль» показал, что участвует в борьбе за титул»
16:38 · Англия. Чемпионшип
Впервые в истории АПЛ два чемпиона встретились в низшей лиге - «Лестер» обыграл «Блэкберн»
Все новости
Рекомендуем