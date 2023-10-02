«Барселона» рассматривает возможность продажи Ансу Фати по окончании сезона.

Испанский футболист был отдан в аренду «Брайтону» до завершения нынешней кампании. Согласно сведениям Sport, в каталонском клубе надеются, что Фати успешно проявит себя в Англии, чтобы следующим летом его можно было продать на более выгодных условиях. Руководство «сине-гранатовых» рассчитывает расстаться с 20-летним нападающим, а на вырученные от трансфера средства попробует подписать других игроков.

Ансу Фати провёл три матча в составе «Брайтона». В недавнем поединке Премьер-лиги против «Астон Виллы» испанец забил свой первый гол за «чаек», что не помогло команде Роберто де Дзерби избежать разгромного поражения (1:6).