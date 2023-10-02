Салиба: «Мне придётся биться за место в основе сборной Франции»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба надеется стать основным игроком в сборной Франции.

Несмотря на успехи на клубном уровне, 22-летний игрок пока не успел закрепиться в национальной команде. Дидье Дешам выпустил Салиба в десяти матчах – в половине из них молодой центрбек выходил на замену.

«Факт в том, что сейчас я запасной в сборной Франции. Мне придётся биться за место в стартовом составе, и для этого потребуется выступать ещё лучше», – заявил в интервью Telefoot Салиба, также признавшийся, что мечтает однажды стать важным игроком для «трёхцветных».

В текущем сезоне Вильям Салиба провёл девять матчей за «Арсенал», отметившись одним ассистом.