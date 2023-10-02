Доку: «Не думаю, что бег на 100 метров – моя сильная сторона»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку поделился мыслями о своих скоростных данных.

21-летний футболист, в августе приобретённый «горожанами» у «Ренна», славится своей быстротой и умением обыгрывать оппонентов один в один.

«Я бы не сказал, что бег на 100 метров – это моя сильная сторона. Моя скорость лучше проявляется на дистанциях в 20-30 метров. Полагаю, во время матчей я совершаю не так много рывков – и это, вероятно, то, над чем мне стоит поработать», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» игрока.

Жереми Доку отметился одним забитым мячом в шести матчах за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.