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Гвардиола рассказал, как «Манчестер Сити» отреагировал на поражение от «Вулверхэмптона»

02 Октября 2023 • 00:58 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о недавней неудаче своей команды.

В субботу «горожане» потерпели своё первое поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, уступив «Вулверхэмптону» (1:2).

«Такое происходит – иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, так что сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствовавшие игроки», – передаёт BeanymanSports слова испанского специалиста.

4 октября «Манчестер Сити» предстоит провести выездной матч Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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