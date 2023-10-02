Гвардиола рассказал, как «Манчестер Сити» отреагировал на поражение от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о недавней неудаче своей команды.

В субботу «горожане» потерпели своё первое поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, уступив «Вулверхэмптону» (1:2).

«Такое происходит – иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, так что сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствовавшие игроки», – передаёт BeanymanSports слова испанского специалиста.

4 октября «Манчестер Сити» предстоит провести выездной матч Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».