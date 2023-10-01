Директор «Аталанты»: «Мы довольны продажей Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси считает продажу нападающего Расмуса Хёйлунна выгодной сделкой.

В августе 20-летний футболист был продан в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро без учёта бонусов. Годом ранее клуб из Бергамо купил датчанина у австрийского «Штурма» за 20 млн евро.

«Мы довольны работой, которую проделали с Хёйлунном, – высказывается Перкасси. – Мы посчитали, что будет правильно удовлетворить просьбу парня, когда тот получил предложение от одного из крупнейших клубов мира», – цитирует Football Italia директора «Аталанты».

Расмус Хёйлунн отметился одним забитым мячом в шести матчах за «Манчестер Юнайтед».