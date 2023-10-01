Почеттино рассказал, почему не поддерживает идею с камерами в раздевалках команд

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино считает, что в раздевалке не должно быть камер.

По мнению аргентинского специалиста, возглавившего лондонский коллектив перед началом сезона, эта идея не приведёт ни к чему хорошему: «Трудно говорить свободно в таких условиях. Документальные фильмы могут выглядеть слишком неестественно, когда всё заранее подготовлено, а кто захочет сделать или сказать что-то не то на камеру? Вот почему подобные вещи – это не лучшее решение», – цитирует Mail Почеттино.

В понедельник «Челси» сыграет на выезде против «Фулхэма» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.