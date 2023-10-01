Лисандро Мартинесу предстоит операция – игрок пропустит несколько месяцев

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время не сможет помочь команде.

Ранее предполагалось, что травма 25-летнего игрока может потребовать хирургического вмешательства. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Криса Уилера, аргентинец будет прооперирован на следующей неделе – это его вторая операция на плюсневой кости. Реабилитация займёт порядка двух-трёх месяцев. Таким образом, центрбек вряд ли сможет вернуться на поле до начала зимы.

Лисандро Мартинес принял участие в шести матчах команды «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей.

Во вторник команда Эрика тен Хага сыграет против «Галатасарае» в рамках Лиги чемпионов.