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«Ноттингем Форест» в меньшинстве не проиграл «Брентфорду»

01 Октября 2023 • 18:05 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Брентфорд
окончен

В седьмом туре чемпионата Англии пересеклись середняки «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Хозяева отправили мяч в сетку чужих ворот довольно быстро, но у Тайво Авонийи был офсайд. Перед перерывом Йоан Висса был в сантиметрах от успеха, но не дотянулся до мяча на добивании. На 56-й минуте Мусса Ньякат подвел «лесников», получив вторую желтую карточку. Тут же гол у соперника, Матиас Йенсен подал, а Кристиан Норгор забил головой, всё чисто - 0:1. Довольно быстро хозяева отыгрались. После ошибки голкипера  на выходе Николас Домингес головой направил мяч под дуге под перекладину - 1:1.

«Лесники» идут на 12-м месте, противник - следом.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Брентфорд
  58'Норгор Кристиан (0:1)
(1:1) Домингес Николас65'  
Тёрнер МэттОрье СержБоли ВийиМурильо ДжейсонНьякат Мусса  30'  56'Сангаре Ибрахим  68' 77' (Куяте Шейху ( 77') Мангаля ОрельДомингес Николас 81' (Вуд Крис ( 81') Эланга Энтони 61' (Гиббс-Уайт Морган ( 61') Авонийи Тайво 81' (Ориги Дивок ( 81') Хадсон-Одои Каллум 60' (Тоффоло Харри ( 60')
Запасные: Уорролл ДжоМонтьель ГонсалоСантос АндрейВлаходимос Одиссеас
Флеккен МаркАйер Кристоффер 90' (Расмуссен Мадс ( 90') Коллинз НатанПиннок ИтанХикки Аарон  2' 69' (Ониика Фрэнк ( 69'  88') Янельт Витали 90' (Олакигбе Майкл ( 90') Норгор КристианЙенсен Матиас 69' (Годдос Саман ( 69') Мбеумо БрайанВисса ЙоанЛьюис-Поттер Кин 75' (Мопе Нил ( 75')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаБрирли ИтанСтракоша ТомасЯрмолюк Егор
01 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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