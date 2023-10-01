«Ноттингем Форест» в меньшинстве не проиграл «Брентфорду»

В седьмом туре чемпионата Англии пересеклись середняки «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Хозяева отправили мяч в сетку чужих ворот довольно быстро, но у Тайво Авонийи был офсайд. Перед перерывом Йоан Висса был в сантиметрах от успеха, но не дотянулся до мяча на добивании. На 56-й минуте Мусса Ньякат подвел «лесников», получив вторую желтую карточку. Тут же гол у соперника, Матиас Йенсен подал, а Кристиан Норгор забил головой, всё чисто - 0:1. Довольно быстро хозяева отыгрались. После ошибки голкипера на выходе Николас Домингес головой направил мяч под дуге под перекладину - 1:1.

«Лесники» идут на 12-м месте, противник - следом.