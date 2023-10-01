«Ноттингем Форест» в меньшинстве не проиграл «Брентфорду»

В седьмом туре чемпионата Англии пересеклись середняки «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Хозяева отправили мяч в сетку чужих ворот довольно быстро, но у Тайво Авонийи был офсайд. Перед перерывом Йоан Висса был в сантиметрах от успеха, но не дотянулся до мяча на добивании. На 56-й минуте Мусса Ньякат подвел «лесников», получив вторую желтую карточку. Тут же гол у соперника, Матиас Йенсен подал, а Кристиан Норгор забил головой, всё чисто - 0:1. Довольно быстро хозяева отыгрались. После ошибки голкипера на выходе Николас Домингес головой направил мяч под дуге под перекладину - 1:1.
«Лесники» идут на 12-м месте, противник - следом.
Протокол игры
|58'Норгор Кристиан (0:1)
|(1:1) Домингес Николас65'
Тёрнер Мэтт•Орье Серж•Боли Вийи•Мурильо Джейсон•Ньякат Мусса 30'• 56'Сангаре Ибрахим 68'77' (Куяте Шейху (77') •Мангаля Орель•Домингес Николас81' (Вуд Крис (81') •Эланга Энтони61' (Гиббс-Уайт Морган (61') •Авонийи Тайво81' (Ориги Дивок (81') •Хадсон-Одои Каллум60' (Тоффоло Харри (60')
Флеккен Марк•Айер Кристоффер90' (Расмуссен Мадс (90') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Хикки Аарон 2'69' (Ониика Фрэнк (69') • 88'Янельт Витали90' (Олакигбе Майкл (90') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас69' (Годдос Саман (69') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан•Льюис-Поттер Кин75' (Мопе Нил (75')
01 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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