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​«Челси» не планирует увольнять Почеттино

01 Октября 2023 • 17:42 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
1 3.90 X 3.50 2 2.02
02.10 22:00

«Челси» показывает плохие результаты, но внутри клуба никакой паники нет – всё спокойно. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

По данным источника, вместо паникёрства в «Челси» изучили данные о выступлениях команды (без учёта результатов) и пришли к выводу, что ситуация должна улучшится. Цифры якобы говорят о том, что Маурисио Почеттино ведёт молодую команду в правильном направлении.

Словом, никаких планов по смене тренера в «Челси» нет и близко.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 2 октября – против «Фулхэма» на поле соперника. На текущий момент «пенсионеры» занимают 15-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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