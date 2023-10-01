​«Челси» не планирует увольнять Почеттино

«Челси» показывает плохие результаты, но внутри клуба никакой паники нет – всё спокойно. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

По данным источника, вместо паникёрства в «Челси» изучили данные о выступлениях команды (без учёта результатов) и пришли к выводу, что ситуация должна улучшится. Цифры якобы говорят о том, что Маурисио Почеттино ведёт молодую команду в правильном направлении.

Словом, никаких планов по смене тренера в «Челси» нет и близко.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 2 октября – против «Фулхэма» на поле соперника. На текущий момент «пенсионеры» занимают 15-е место в таблице.